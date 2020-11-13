İsmail Fehmi Cumalıoğlu, 1912 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi.

İstanbul Tıp Fakültesi'ni mezunu ve İç Hastalıkları Mütehassısı Cumalıoğlu aynı zamanda siyasetçi kimliği ile de tanınır.

Samsun Askerî Hastanesi Baştabibliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı, 2.(XIII) Dönem Kayseri, 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yapan İsmail Fehmi Cumalıoğlu, evli ve üç çocuk babasıydı.







