İsmail Fehmi Cumalıoğul kimdir? Adı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da açılacak olan yeni şehir hastanesinin adını İsmail Fehmi Cumalıoğlu olarak açıkladı. İsmail Fehmi Cumalıoğul kimdir?
13 Kasım 2020, Cuma 16:22 Son Güncelleme:
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İsmail Fehmi Cumalıoğlu, 1912 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi.
İstanbul Tıp Fakültesi'ni mezunu ve İç Hastalıkları Mütehassısı Cumalıoğlu aynı zamanda siyasetçi kimliği ile de tanınır.
Samsun Askerî Hastanesi Baştabibliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı, 2.(XIII) Dönem Kayseri, 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yapan İsmail Fehmi Cumalıoğlu, evli ve üç çocuk babasıydı.
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