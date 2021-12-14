İsmail Hacıoğlu kimdir? Mahkum dizisinin Savaş ve Barış Yesari’si İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
İsmail Hacıoğlu, uzun aranın ardından Fox TV’de yayınlanan Mahkum dizisi ile yeniden televizyon ekranlarına döndü. Dizide Savaş ve Barış Yesari isminde tek yumurta ikizini canlandıran İsmail Hacıoğlu’nun hangi dizi ve filmlerde oynadığı da merak konusu oldu.
14 Aralık 2021, Salı 18:52 Son Güncelleme:
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İsmail Hacıoğlu’nun Mahkum dizisinde canlandırdığı Savaş Yesari başarılı bir iş insanı iken, Barış Yesari ise ikizinin tam tersine karanlık bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Türk televizyon ve sinemasında pek çok başarılı projede yer alan ve çeşitli ödüllere layık görülen İsmail Hacıoğlu ise dizinin Fox TV ekranlarında yer almasının ardından pek çok kişi tarafından araştırılıyor.
İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?
İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.
İSMAİL HACIOĞLU’NUN OYNADIĞI DİZİLER
- Hükümsüz / Selim Demirci / 2021
- Zümrüdüanka / Cihan / 2020
- Çocuk / Hasan / 2019
- Mehmetçik Kutül Amare / Üsküplü / 2018
- Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ / Meftun / 2015
- Osmanlı Tokadı / Fatih Sultan Mehmet / 2013
- Şüphe / Aziz Kutlu / 2011
- Firar / Civan / 2011
- Gece Sesleri / Yağız Haksever / 2008
- Beni Unutma / 2008
- Sinekli Bakkal / Onur / 2007
- Beyaz Gelincik / Memed Ali Aslanbaş / 2005
- Bir İstanbul Masalı / Ozan Kozan / 2003
- Koçum Benim / Ali / 2002
İSMAİL HACIOĞLU’NUN OYNADIĞI FİLMLER
- Kesişme İyi Ki Varsın Eren / Ferhat Gedik / 2021
- Şuursuz Aşk / 2019
- Ayla / Süleyman Dilbirliği / 2017
- Kafes / Mehmet Sipahi / 2015
- Sonsuz Bir An / 2015
- Meryem / Murat / 2013
- Türkan / Mustafa / 2011
- Çakal / Akın / 2010
- Sinyora Enrica ile İtalyan Olm… / Ekin / 2010
- Sonsuz / Volkan / 2009
- Vali / Sarp Uçar / 2008
- Sarıkamış Beyaz Hüzün / Delikanlı / 2008
- Hızlı Yarışçı - Türkçe Seslendirme / 2008
- Hoşçakal Güzin - TV Filmi / Serkan / 2008
- Gökten Üç Elma Düştü / Ali / 2008
- Başka Semtin Çocukları / Veysel / 2008
- Kabadayı / Murat / 2007
- Sınav / Mert / 2006
- Anlat İstanbul / Fiko / 2004
- Karşılaşma / Osman / 2002
- Hiçbir yerde / Halim'in Kardeşi / 2001
- Bana Şans Dile / Çağlar / 2001
İSMAİL HACIOĞLU’NUN ALDIĞI ÖDÜLLER
- 40. Antalya Film Şenliği – Umut Veren Genç Oyuncu – Karşılaşma / 2003
- 15. Ankara Film Festivali – Mehmet Emin Toprak Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Karşılaşma) / 2003
- 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri – Yılın Umut Veren Sanatçısı – Karşılaşma / 2003
- 11. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – Umut Veren Erkek Oyuncu – Karşılaşma / 2004
- 20. Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Gökten Üç Elma Düştü / 2009
- 16. Sadri Alışık Ödülleri – “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” – Çakal / 2011