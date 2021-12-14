İsmail Hacıoğlu’nun Mahkum dizisinde canlandırdığı Savaş Yesari başarılı bir iş insanı iken, Barış Yesari ise ikizinin tam tersine karanlık bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Türk televizyon ve sinemasında pek çok başarılı projede yer alan ve çeşitli ödüllere layık görülen İsmail Hacıoğlu ise dizinin Fox TV ekranlarında yer almasının ardından pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

İSMAİL HACIOĞLU’NUN OYNADIĞI DİZİLER

Hükümsüz / Selim Demirci / 2021

Zümrüdüanka / Cihan / 2020

Çocuk / Hasan / 2019

Mehmetçik Kutül Amare / Üsküplü / 2018

Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ / Meftun / 2015

Osmanlı Tokadı / Fatih Sultan Mehmet / 2013

Şüphe / Aziz Kutlu / 2011

Firar / Civan / 2011

Gece Sesleri / Yağız Haksever / 2008

Beni Unutma / 2008

Sinekli Bakkal / Onur / 2007

Beyaz Gelincik / Memed Ali Aslanbaş / 2005

Bir İstanbul Masalı / Ozan Kozan / 2003

Koçum Benim / Ali / 2002

İSMAİL HACIOĞLU’NUN OYNADIĞI FİLMLER

Kesişme İyi Ki Varsın Eren / Ferhat Gedik / 2021

Şuursuz Aşk / 2019

Ayla / Süleyman Dilbirliği / 2017

Kafes / Mehmet Sipahi / 2015

Sonsuz Bir An / 2015

Meryem / Murat / 2013

Türkan / Mustafa / 2011

Çakal / Akın / 2010

Sinyora Enrica ile İtalyan Olm… / Ekin / 2010

Sonsuz / Volkan / 2009

Vali / Sarp Uçar / 2008

Sarıkamış Beyaz Hüzün / Delikanlı / 2008

Hızlı Yarışçı - Türkçe Seslendirme / 2008

Hoşçakal Güzin - TV Filmi / Serkan / 2008

Gökten Üç Elma Düştü / Ali / 2008

Başka Semtin Çocukları / Veysel / 2008

Kabadayı / Murat / 2007

Sınav / Mert / 2006

Anlat İstanbul / Fiko / 2004

Karşılaşma / Osman / 2002

Hiçbir yerde / Halim'in Kardeşi / 2001

Bana Şans Dile / Çağlar / 2001

İSMAİL HACIOĞLU’NUN ALDIĞI ÖDÜLLER