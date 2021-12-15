İsmail Hacıoğlu sosyal medyayı salladı

FOX TV'de izleyiciyle buluşan Mahkum dizisinde Savaş ve Barış isimli ikiz kardeşleri canlandıran İsmail Hacıoğlu’nun aynı anda birbirinden farklı karakterlere sahip iki ayrı kişiyi canlandırması izleyenler tarafından takdir topladı.

İsmail Hacıoğlu hakkında dizinin yayınlandığı andan itibaren milyonlarca tweet atıldı ve başarılı oyuncu 24 saatten fazla Türkiye gündeminde zirvedeki yerini korudu.



