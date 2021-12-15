İsmail Hacıoğlu sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, başrolünde yer aldığı Mahkum dizisinin yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.
15 Aralık 2021, Çarşamba 19:44 Son Güncelleme:
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FOX TV'de izleyiciyle buluşan Mahkum dizisinde Savaş ve Barış isimli ikiz kardeşleri canlandıran İsmail Hacıoğlu’nun aynı anda birbirinden farklı karakterlere sahip iki ayrı kişiyi canlandırması izleyenler tarafından takdir topladı.
İsmail Hacıoğlu hakkında dizinin yayınlandığı andan itibaren milyonlarca tweet atıldı ve başarılı oyuncu 24 saatten fazla Türkiye gündeminde zirvedeki yerini korudu.
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