İsmail Kartal ilk Avrupa maçına çıktı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına çıktı.
17 Şubat 2022, Perşembe 21:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa maçında görev aldı.
Sarı-lacivertliler ile daha önce Avrupa'da birçok deneyim yaşayan ancak o zaman antrenör olarak görev yapan Kartal, teknik direktör olarak ise ilk heyecanını UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag karşısında yaşadı.
İSTANBUL (İHA)
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