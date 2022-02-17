Futbol İsmail Kartal ilk Avrupa maçına çıktı

İsmail Kartal ilk Avrupa maçına çıktı

Futbol

İsmail Kartal ilk Avrupa maçına çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına çıktı.

17 Şubat 2022, Perşembe 21:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa maçında görev aldı.

Sarı-lacivertliler ile daha önce Avrupa'da birçok deneyim yaşayan ancak o zaman antrenör olarak görev yapan Kartal, teknik direktör olarak ise ilk heyecanını UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag karşısında yaşadı.

İSTANBUL (İHA)

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