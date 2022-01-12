İsmail kartal futbol kariyeri boyunca Denizlispor, Fenerbahçe ve Gaziantepspor gibi birçok takımda forma giydikten sonra teknik direktörlük kariyerine 2006-2007 sezonunda başladı. 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe’yi çalıştıracak İsmail Kartal’ın kaç yaşında ve nereli olduğu ile hangi takımları çalıştırdığı da merak konusu oldu…

İSMAİL KARTAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

İsmail Kartal, 25 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Esmer tenli olması nedeniyle “Arap İsmail” diye anılan Kartal, bir röportajında Arap olmadığını ve aslen Rizeli olduğunu aktardı.

Futbol hayatına Sarıyer Spor Kulübü'nde başlayan İsmail Kartal, ardından Gaziantepspor’a transfer oldu ve burada iki yıl forma giydi. 1983 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Kartal, futbol hayatının neredeyse tamamını geçirdiği Fenerbahçe’de 1983-1993 yılları arasında 235 maça çıktı. Sarı lacivertli ekipte çıktığı maçlarda dokuzu penaltıdan olmak üzere toplamda 15 de gol attı. Oğuz Çetin, Müjdat Yetkiner ve Aykut Kocaman gibi 90’lı yıllının Fenerbahçe’siyle özdeşleşen futbolculardan oldu. 1993-1994 sezonunda Denizlispor’da, 1994-1995 sezonunda da Adanaspor'da forma giydikten sonra futbolculuk kariyerini sonlandırdı.









TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bırakmasının ardından Fenerbahçe altyapısında çalışan İsmail Kartal, ilk teknik direktörlüğünü Karabükspor’la yaptı. Devamında Sivasspor’un başına geçti ve takımı 1. Lig şampiyonu yaparak tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkardı.

2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başına geçen başarılı teknik adam, ve sezon ortasında görevinden ayrıldı. Ardından Malatyaspor’un başına geçti ancak oradan da ayrılıp FB TV'de yorumculuğa başladı.

2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor’un başına geçti ancak burada da tutunamadı ve 2008-2009 Konya Şekerspor’un başına geçti. Konya Şekerspor’un başında da istikrar sağlanamayınca görevinden ayrıldı.

İsmail Kartal, Konya Şekerspor’dan da ayrıldıktan sonra 2010’da Fenerbahçe’de göreve başladı. 2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı çalıştırıcı olarak çalıştı. Ersun Yanal’ın görevinden olaylı şekilde ayrılmasıyla, Başkan Aziz Yıldırım tarafından teknik direktörlüğe getirildi.

Profesyonel Futbol Kariyer

1981-1983 – Gaziantepspor

1983-1993 – Fenerbahçe

1993-1994 – Denizlispor

1994-1995 – Adanaspor

Millî Takım Kariyeri

1982-1984 – Türkiye U-2

1982-1985 – Türkiye

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?