İsmail Kartal: Net gol pozisyonlarımız yoktu

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçı sonrası, "Net gol pozisyonlarımız yoktu" dedi.

11 Aralık 2018, Salı 11:32
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İsmail Kartal: Net gol pozisyonlarımız yoktu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu maça sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun geldik. Erken gol yedik, rakibe pozisyon vermedik. Birinci ve ikinci bölgeye top aktaramadık. Başakşehir'in ve bizim net gol pozisyonlarımız yoktu. Başakşehir takımını tebrik ediyorum" dedi. 

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