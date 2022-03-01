Tepki çekti

Sosyal medyada ve spor programlarında ise Kartal'ın "3 hafta önce kimse tanımıyordu" ve "Ben çıkartıp oynattım" cümleleri büyük tepki çekti.

Gelen yorumlarda birçok kişi Arda Güler'in Emre Belözoğlu transferi olduğunu, ilk kez Vitor Pereira tarafından oynatıldığını ve GS TV spiker Serbay Şenkal'ın Arda hakkındaki övgü dolu sözlerinden sonra herkesin onu tanıdığını yazdı.