Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar göreve getirdiği İsmail Kartal, Arda Güler konusunda oldukça ilginç bir açıklama yaptı. Slavia Prag maçında yedek bıraktığı Arda nedeniyle eleştirilen Kartal, genç oyuncuya Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer verdi. Maç sonu oyuncusu hakkında konuşan Kartal, tepki çeken açıklamasında şunları söyledi:
Futbol İsmail Kartal'ın Arda Güler sözleri tepki çekti! 'Yeni tanıyan sensin!'
"Kimse tanımıyordu"
3 hafta önce Türkiye’de Arda’yı kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda’yı konuşuyor, bundan çok memnunum ve demek ki doğru iş yapıyorum. Çağtay ve Arda’ları çıkartıp oynatıyorum.
"En çok oynatan benim galiba"
Son zamanlarda Fenerbahçe tarihinde genç oyuncuları en çok oynatan tek teknik adam benim galiba Fenerbahçe’de. Türkiye’deki futbol adamlarımızın, federasyonun isteği genç oyuncuların oynaması değil mi? Onları oynatacağız diye kaybetmeyelim.
"En iyilerinden biri olacak"
Bugün ilk 11 başladı, yarın oynayacak diye garanti yok. Burası Fenerbahçe. Onları doğru maçlarda oynata oynata Fenerbahçe’nin ve Türk futbolun en iyi oyuncularından biri olacak. Herkesin sabırlı olması lazım. Bu oyuncu ve diğer oyuncularımız gibi hepsine sahip çıkıp destek olmamamız lazım. 17 yaşına girdi bu çocuk.
Tepki çekti
Sosyal medyada ve spor programlarında ise Kartal'ın "3 hafta önce kimse tanımıyordu" ve "Ben çıkartıp oynattım" cümleleri büyük tepki çekti.
Gelen yorumlarda birçok kişi Arda Güler'in Emre Belözoğlu transferi olduğunu, ilk kez Vitor Pereira tarafından oynatıldığını ve GS TV spiker Serbay Şenkal'ın Arda hakkındaki övgü dolu sözlerinden sonra herkesin onu tanıdığını yazdı.
Arda Güler'in uzun süredir tanınan bir yıldız adayı olduğu ve İsmail Kartal tarafından keşfedilmediği görüşü savunuldu. Ayrıca ilk defa İsmail Kartal döneminde oynamadığı da belirtildi.
"O mu tanımıyordu acaba!"
Eleştiriler yer yer sertleşirken İsmail Kartal'a "3 hafta önce Arda Güler'i tek tanımayan kendisiydi galiba, yoksa böyle bir şey söylemez" suçlamaları da yöneltildi.
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