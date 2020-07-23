Futbol İsmail Köybaşı için karar verildi

İsmail Köybaşı için karar verildi

Futbol

İsmail Köybaşı için karar verildi

Galatasaray'da Fatih Terim İsmail Köybaşı için kararını verdi.

23 Temmuz 2020, Perşembe 14:21 Son Güncelleme:
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İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan İsmail Köybaşı 'nın Galatasaray 'a teklif edildiği ortaya çıktı. Sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki İsmail Köybaşı, Türkiye'de kulüp aramaya başladı.

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim 'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi. Öte yandan İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi.

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