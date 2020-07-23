İsmail Köybaşı için karar verildi

İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan İsmail Köybaşı 'nın Galatasaray 'a teklif edildiği ortaya çıktı. Sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki İsmail Köybaşı, Türkiye'de kulüp aramaya başladı.

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim 'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi. Öte yandan İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi.