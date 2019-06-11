AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tüm kanallara açık ortak yayını 16 Haziran'da gerçekleştirilecek. Programın sunumu ve moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacak. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Küçükkaya'nın biyografisi…

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972'de Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı. Hafta içi her sabah İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını sunmaktadır.

YAYINLARI

Cumhuriyetimize Dair (2008)

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012 İlber Ortaylı ile birlikte)

Korkma (2016)

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017 aday gösterildi)

Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017 kazandı)

MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018 kazandı)