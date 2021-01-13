İsmail Soyberk’ten acı haber geldi. Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden olan İsmail Soyberk, hayatını kaybetti. Sanatçının kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi ardından Sıla, İskender Paydaş, Hüseyin Turan gibi birçok isim İsmail Soyberk’e olan sevgilerini dile getirdi.

İskender Paydaş

Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini #ismailsoyberk ‘i kaybetmişiz. 10 lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum,sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen ve harika insan. Mekanın Cennet olsun

Sıla Gençoğlu

Çok kıymetli müzisyen ağabeyimiz İsmail Soyberk'i kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzüldüm. Başımız sağolsun. Ailesine sabır diliyorum. #ismailsoyberk

Hüseyin Turan

Birçok albümümde eşliğinden onur duyduğum çok değerli müzik adamı İsmail Soyberk’i kaybettik.Devri daim olsun...

maNga

Değerli müzisyen İsmail Soyberk’i kaybetmişiz. Yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. #ismailsoyberk

Yaşar

Bir efsane, İsmail Soyberk ayrıldı aramızdan. Çok üzgünüm. Tüm müzik camiasının başı sağolsun. #ismailsoyberk

Fettah Can

İsmail abi gerçek bir beyefendi ve yeri dolmayacak bir müzisyendi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. #ismailsoyberk

İsmail Soyber kimdir?

İsmail Soyberk (d. 1954, İstanbul), Türk müzisyen, bas gitarist.

1977 yılında müzik çalışmalarına başladı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılından itibaren stüdyo müzisyenliği yapmaya başladı. Sezen Aksu, Joan Baez, Aziza Mustafa Zadeh, Erkan Oğur, Hasan Cihat Örter, Eşref Ziya ve daha birçok sanatçıyla Türkiye ve dünya turneleri yaptı. 1978 yılında Edip Akbayram ve Dostlar Orkestrası'nın kurucuları arasında yer aldı. 2006 yılında, gitarda Barış Bölükbaşı, syntesizerda Mert Topel ve davulda Bülent Ay'dan oluşan kendi müzik grubu Fenomen ile aynı adı taşıyan ilk albümünü çıkarttı.1973-1974 yıllarında İhsan Seyfi Özulu (Keman-Gitar), İlhan Sami Özulu (Viola-Gitar), Rahmi Akgün (Davul) ve Hüseyin Haklı (Akustik Gitar-Flüt) yer aldığı EVRİM 5 grubunda Bass Gitarist olarak yer aldı. Ortaokul ve liseden sınıf arkadaşı olan İlhan Sami Özulu ile birlikte kurdugu Grup Evrim'de 1978-1990 yılları arasında bas gitar çaldı ve şarkı söyledi.

80'li ve 90'lı yıllarda binlerce albümde stüdyo basçılığı yapmış olan Soyberk, 2000'li yıllarda müzik camiasının krize girmesi ile önemli ölçüde piyasa albümlerinden uzaklaşmıştır.

Uzun yıllar Ken Smith 5 telli bas kullanmış müzisyen daha sonraları, 2007 senesinden beri Musicman 5 tel bir bas ile çalışmalarına devam etmektedir.







