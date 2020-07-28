İsmail YK hayranıyla aşk yaşıyor

Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı İsmail YK, bir hayranıyla aşk yaşamaya başladı. İsmail YK, Instagram'dan sevgilisiyle çektiği bir videoyu paylaştı. Ünlü şarkıcı, aşkını ilan ettiği videosunu İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" isimli şarkısıyla eşliğinde çekti.

İsmail YK'nın şarkısına, kendisi gibi Almanya'da yaşayan Dilara isimli sevgilisi de eşlik etti.







