Magazin İsmail YK hayranıyla aşk yaşıyor

İsmail YK hayranıyla aşk yaşıyor

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İsmail YK hayranıyla aşk yaşıyor

Ünlü şarkıcı İsmail YK, Dilara isimli hayranıyla aşk yaşadığını Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

28 Temmuz 2020, Salı 10:51 Son Güncelleme:
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Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı İsmail YK, bir hayranıyla aşk yaşamaya başladı. İsmail YK, Instagram'dan sevgilisiyle çektiği bir videoyu paylaştı. Ünlü şarkıcı, aşkını ilan ettiği videosunu İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" isimli şarkısıyla eşliğinde çekti.

İsmail YK'nın şarkısına, kendisi gibi Almanya'da yaşayan Dilara isimli sevgilisi de eşlik etti.


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