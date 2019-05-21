İsmail YK, yeni şarkısının klip çekimi için geldiğini ve eski Türk filmlerinden esinlenerek güzel bir klip çektiklerini söyledi.

Mesut Özil ile arkadaş olan şarkıcı, önümüzdeki ay Amine Gülşe ile evlenecek olan yıldız futbolcunun düğününe davetli olacağını ve isterse seve seve sahne alabileceğini söyledi.

İsmail YK, daha sonra kısa bir alışveriş turu yaptı ve bir restorana geçti.

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