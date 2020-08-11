İsofix nedir? İsofix çocuk koltuğu nasıl takılır?

İsofix çocuk koltuğu uluslararası standartlar tarafından kabul edilen bir koltuk türüdür. Geleneksel bebek koltuklarının yerine hem konfor hem de güvenlik açısından tercih edilen isofix, uzun yıllardır araçlara entegre edilen bir sistemdir. 2013 yılında ise zorunlu hale gelmiştir.

İsofix çocuk koltuğu nasıl takılır?

İsofix koltukların montajı, koltuklarda bulunan metal sabitleme aksamı aracılığıyla yapılır. Koltukladaki sarı renkli bağlantılar dışarı çekilir, isofix, arka koltuğa oturtulur ve bağlantı noktaları uygun yere hizalanır. Bastırarak oturtulan bağlantı noktalarından ses gelince montaj tamamlanır. Gösterge ışıkları kontrol edilerek entegrasyondan emin olunabilir.



