Ispanağın kilosu 2 liraya düştü alan yok

Tekirdağ’ın Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, ıspanağın kilosunun 4 liradan 2 liraya düştüğünü ama yine de alan olmadığını söyledi.

Binlerce üretici

Ispanağın hal fiyatının da 3.5 liradan 1 liraya kadar düştüğünü belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da gelecek dönemde satılma ihtimalinin iyice zayıflayacağını söyledi. Tavşan, “Bu tür iddialar nedeniyle halk kaçıyor. Ispanaktan bu şekilde kaçmak doğru değil. Buradan binlerce üretici ekmek yiyor. Bir işleyici hata yaptı diye ötekilerde kayba sebep olmamalı. Bu işte çiftçi tokat yiyor. Mutlaka devletin sahada takip etmesi lazım ki herkes rahat yiyebilsin” dedi.

Algı bozuldu

İstanbul Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nden marketlere satış yapan firma yetkilisi Bayram Kozan, ıspanak sattıkları bir markette zehirlenme vakasının yaşandığını söyledi. Kozan, “Bu ıspanak bize Ankara Beypazarı’ndan geliyor. Bir algı oluştu. İçinde yabani bir ot varmış, zehirlenmiş. Bu ne demek? Gelen bütün ıspanakların çöpe dökülmesi demek. Beypazarı’ndan gelen ıspanaklarda zehirlenme olduğu söyleniyor ama Manisa’dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Bugün 1 kilo bile satılmadı” diye konuştu.

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