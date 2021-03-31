Tüketilmeden önce iyice yıkanması gereken ıspanak doğru pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanmalıdır. Özellikle de demir ve kansızlık problemine çözüm sağlayan ıspanak yemeğinin yanında çorba ve salatalar yapılabilir. Ayrıca fırın yemekleri ile ıspanak yemeği de bir arada rahat bir şekilde tüketilebilir.

Ispanağın Yanına Ne Gider?

Ispanağın yanında lezzetli ve besleyici bazı yemek çeşitleri yapılabilir. Özellikle akşam yemeklerinde ıspanak yemeğinin yanında beşamel soslu fırın makarna ve sebzeli bulgur pilavı yapılabilir. Ayrıca isteğe bağlı olarak klasik bulgur pilavı da hazırlanabilir. Bunun yanı sıra ekmek kebabı ile kremalı tavuk ve mantarlı güveç de ıspanak yemeğinin yanında çok lezzetli olacaktır. Ispanak yemeklerinin yanında patates salatası ve ya patates püresi de yapılabilir.

İsteğe bağlı olarak ıspanak yemeği ve balıklar birlikte tüketilebilir. Hamsi tava ile fırında levrek ıspanak yemeğinin yanında en çok sevilen yemek çeşitlerinden bir tanesi olarak ön plana çıkar. Türk ve dünya mutfağında çok sık yapılan ıspanak yemeği farklı besinler ile birlikte tüketilmektedir. Ayrıca ıspanak yemeği yanında yoğurt çorbası da sevilerek yenilebilir.

Yanında Ne Yapılır?

Ispanak yemeğinin yanında birbirinden farklı alternatif yemek çeşitleri hazırlanabilir. Özellikle de iyice temizlenen ıspanak usulüne uygun olarak pişirilir. Hazırlanan bu ıspanak yemeğinin yanına yoğurt çorbası ve ya mercimek çorbası gibi alternatif çorba çeşitleri hazırlanabilir. Sağlıklı beslenme programı içerisinde yer alan ıspanak yemeğinin yanında hazırlanan gıdaların da oldukça sağlıklı olması gerekir.

Özellikle de ıspanak yemeği pirinçli ve ya isteğe bağlı olarak bulgurlu da yapılabilir. Soğan ile kavrulan ıspanaklar çok lezzetli bir hal alacaktır. Ispanak yemeğinin yanında oldukça pratik ve lezzetli olan beşamel soslu fırında makarna yapılabilir. Bu yemek istenilen baharatlar ile hazırlanmalıdır. Ispanak yemeğinin yanında sebzeli bulgur pilavı ve ya klasik bulgur pilavı kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanabilir.

Ispanak yemeği ile birlikte ekmek kebabı da hazırlanabilir. Bu da oldukça lezzetli bir ikili olacaktır. Çok kısa bir sürede hazırlanan ekmek kebabı iştahı açması ile bilinmektedir. Böylece bayatlayan ekmekler de değerlendirilir. Bunun yanı sıra tavuklu mantarlı fırında güveç de lezzeti ile ıspanak yemeğini yanına çok yakışacaktır. Bu güveç içerisinde çok sayıda sebze olması da yemeğin lezzetini arttıracaktır.

Ispanağın Yanına Yapılabilecek Çorba ve Salatalar

Ispanak yemeklerinin yanında birbirinden lezzetli çorba ve salatalar yapılabilir. Sindirim sistemine iyi gelen yoğurt çorbası ıspanak yemeğinin yanında lezzeti arttıran bir besin olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda çorba ve ıspanak da birbirine en fazla yakışan besinler arasında yer almaktadır. Özellikle davet sofralarında ıspanak yemeğinin yanında patates püresi yapılabilir. Bu patates pürelerinin pürüzsüz ve katı bir kıvamının olması gerekmektedir.

Ispanak yemeği ile patates salatası da sunulur. Bu şekilde lezzetlerin birbiri ile uyumu da sağlanmış olur. Ayrıca ıspanak yemeğinin yanınsa kereviz salatası ile bol yeşillikli marul salatası da yapılabilir. Çoban salatası, rus salatası ve ya gavur dağı salatası da ıspanak yemeğinin yanına çok yakışacaktır. Ayrıca isteğe bağlı olarak ıspanak yemeği yanında ton balıklı ve tavuklu salata çeşitleri de rahat bir şekilde hazırlanabilir. Bu lezzetler ıspanak yemeğinin tadını da pekiştirebilir. Ispanak yemeği de lezzeti ile herkes tarafından çok beğenilmektedir.



