Yemek Sağlık deposu: Ispanak graten tarifi

Sağlık deposu: Ispanak graten tarifi

Yemek

Sağlık deposu: Ispanak graten tarifi

Tadını çok seveceğiniz aynı zamanda da tam bir sağlık deposu olan ıspanak graten tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için ıspanak graten tarifi arıyor ya da ıspanak graten nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ispanak graten yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

25 Kasım 2020, Çarşamba 17:36 Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenmeye zen gösteriyorsanız ıspanak graten tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için ıspanak graten tarifi arıyor ya da ıspanak graten nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ispanak graten yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Ispanak graten tarifi

Ispanak graten malzemeleri

  • 1 kilo ıspanak
  • 1 kavanoz garnitür
  • 1 küçük kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Beşamel sos için:

  • 1 yemek kaşığı doğal tereyağı
  • 2 çay kaşığı un
  • 200 ml süt

Üzeri için:

  • 1 tabak kaşar rendesi

Ispanak graten yapılışı

Ispanakları iyice yıkayıp süzün. Soğanı ince ince doğrayın, dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Derin bir tavaya zeytinyağını koyup soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ispanakları da ekleyerek 6 dakika kadar birlikte kavurun. Altını kapatın ve garnitürü ekleyip karıştırın ardından fırın tepsinize yayın. Beşamel sosunuz için küçük bir tencereye tereyağını koyup eritin hafif kızdırın ve ardından 2 çay kaşığı unu ekleyin 200 ml sütü de ekleyip karıştırdıktan sonra tuzu ilave edip 2 dakika daha yakmadan kavurmaya devam edin. Beşamel sosun rengi fazla koyu olursa biraz daha süt ilave ederek rengini açabilirsiniz. Tepsiye yaydığınız ıspanağın üzerine beşamel sosunu her yerine eşit gelecek şekilde yayarak üzerine kaşar rendelerini koyun. Önceden 180 derece ısıttığınız fırında 15 dakika kadar pişirin.

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