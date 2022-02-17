Ispanak hangi mevsimde ve ayda yetişir? Ispanak ne zaman yenir?

Birçok yemeklere ve içeceklere lezzet katan ıspanak, zamanında tüketildiğinde daha lezzetli ve taze oluyor. Peki, ıspanak hangi mevsimde ve ayda yetişir? Ispanak ne zaman yenir?

ISPANAK HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Ispanak, kış mevsimine ait bir sebzedir. Ispanak kış mevsiminin Kasım, Aralık ve Ocak aylarında hasat edilir ve bu aylarda marketlerde, pazarlarda piyasaya sürülür.

ISPANAK NE ZAMAN YENİR?

Ispanak kış sebzesi olduğu için kışın başından ilkbaharın başına kadar pazar tezgahlarında bulunması kolay olur.



