Sofralarını renklendirip lezzetine lezzet katacak ıspanak salatası tarifi, hem pratik hem de şahane bir lezzet. Peki, ıspanak salatası asıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ıspanak salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ISPANAK SALATASI TARİFİ

Ispanak salatası malzemeler

500 gr körpe ıspanak

1 kırmızı soğan

1 avokado

1 su bardağı nar tanesi

1 portakal

Sos için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı portakal suyu

Tuz

ISPANAK SALATASI YAPILIŞI

Ispanakları yıkayıp suyunu iyice süzdürdükten sonra geniş bir kaseye alın.

Avokadonun kabuğunu soyup dilimlere ayırın.

Portakalın kabuğunu bıçakla soyarak dilimleyin.

Soğanı halka şeklinde doğrayıp nar ile birlikte bütün malzemeleri salataya ekleyin ve harmanlayın.

Portakal suyu, limon suyu, tuz ve zeytinyağını karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Servis yapın.



