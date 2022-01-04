Ispanak salatası nasıl yapılır? Ispanak salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Ispanağın faydalarını bilmeyen yoktur. Ispanağı farklı lezzetlerle tüketmek istiyorsanız ıspanak salatası tarifi tam size göre olacaktır. Peki, ıspanak salatası nasıl yapılır? Bildiğiniz bütün salata tariflerini unutturacak ıspanak salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
04 Ocak 2022, Salı 14:34 Son Güncelleme:
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Sofralarını renklendirip lezzetine lezzet katacak ıspanak salatası tarifi, hem pratik hem de şahane bir lezzet. Peki, ıspanak salatası asıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ıspanak salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
ISPANAK SALATASI TARİFİ
Ispanak salatası malzemeler
- 500 gr körpe ıspanak
- 1 kırmızı soğan
- 1 avokado
- 1 su bardağı nar tanesi
- 1 portakal
Sos için
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 3 yemek kaşığı portakal suyu
- Tuz
- Ispanakları yıkayıp suyunu iyice süzdürdükten sonra geniş bir kaseye alın.
- Avokadonun kabuğunu soyup dilimlere ayırın.
- Portakalın kabuğunu bıçakla soyarak dilimleyin.
- Soğanı halka şeklinde doğrayıp nar ile birlikte bütün malzemeleri salataya ekleyin ve harmanlayın.
- Portakal suyu, limon suyu, tuz ve zeytinyağını karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Servis yapın.
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