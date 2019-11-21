Ispanak üreticisi perişan oldu: Ispanağa iftira atıldı

Bugüne kadar ıspanaktan zehirlenen hiç kimseyi görmediklerini ve İstanbul’daki zehirlenme olaylarının sebebinin ıspanakmış gibi gösterildiğini belirten Aydınlı ıspanak üreticileri “Sanki bazı şeyler bilinçli yapılıyor. Bir haber ile yüzlerce ton ıspanak heba oldu. Fiyatlar toplama maliyetini bile karşılamadığı için pek çok kişi ıspanağı tarlada bıraktı” diye konuştular.

"Tüm üreticiler zarar gördü"

Aydın Ovası’nda ıspanak ekili olan pek çok tarlanın çıkan haberlerden sonra ıspanak para etmediği için bozulduğunu belirten İncirliovalı ıspanak üreticilerinden Gülizar Gülcan, “En faydalı gıdalardan biri olmasına rağmen insanlar bir anda ıspanak tüketmeyi bıraktı. Kilogram fiyatı 3 liradan 1 liraya düşmesine rağmen pazarda ıspanak satılmaz oldu. Ben bugüne kadar ıspanak yediği için zehirlenen kimse görmedim. Bence bu bir oyundu, oyunu oynayanlar da başarılı oldu. Ancak tüm üreticiler zarar gördü” diye konuştu.

“Artık maliyeti karşılamaz”

"Ispanak zehirlenmesi’ diye çıkan haberlerden önce ıspanağın kilosunun Aydın’da 3 TL’den satıldığını haberler çıktıktan sonra fiyatı 1 TL’ye düşmesine rağmen satışların çok düştüğünü belirten Gülizar Gülcan, “Ispanak toplayan kadınlara günlük 70 TL yevmiye veriyoruz. Bir kişi günde yaklaşık 100 kg ıspanak toplar. Bunun pazarda satışı 1 liradan 100 lira olsa, 70 TL’si toplayıp ayıklamasına gittikten sonra, geri kalan 30 TL ile tarlayı mı sürelim, gübresini mi verelim. Pazara ürün mü hazırlayalım. Bence ıspanağa iftira atıldı. Olan üreticiye oldu” diyerek insanların sağlıkları için ıspanak tüketiminden vazgeçmemelerini istedi.

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