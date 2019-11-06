Yüzlerce değişik çeşidi olan ve ıspanak, dereotu, semizotu gibi ‘yaprakları yenen’ sebzelerin içinde ve etrafında yetişen bu otlar hakkında Türkiye çapında yürütülmüş bir proje neticesinde hazırlanan raporların detaylarına Hürriyet'ten Musa Kesler ulaştı.

3 yıl boyunca proje yürütüldü

Raporlara göre Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü (TAGEM) ‘Yaprağı yenen sebzelerde hastalık, zararlı ve yabancı otların belirlenmesi ve mücadelesi’ adıyla 3 yıl boyunca bir proje yürüttü.

Türkiye bölgelere ayrılarak tarımsal araştırma enstitüleri üzerinden araştırmalar yapıldı.

20 ayrı yabancı ot var

Sahalar gezildi, tarlalar incelendi. Raporlardan çıkan sonuçlar şöyle: Batı Akdeniz’de (Antalya ve ilçeleri) 20 ayrı yabancı ot var.

Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane yöresinde 69 çeşit; Amasya, Tokat, Samsun’da 42; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin’de 39 ; Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla 9; Ankara, Konya, Eskişehir’de 4 çeşit yabancı ot var. Raporlarda bu otlarla mücadelede kültürel, biyolojik, biyoteknik, bitkisel kökenli yöntemler ve preparatlar kullanlımasının uygun olacağı belirtildi.