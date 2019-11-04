"Ispanak zehirlenmesi belirtileri", "Ispanak zehirlenmesi neden olur?" soruları acil servislerin ıspanak zehirlenmesinden dolup taşmasıyla merak edilmeye başlandı. Ülkemizde yıllardır sağlıklı olarak tüketilen ıspanak, son günlerde vatandaşların zehirlenmesine neden olmuş durumda. Peki, ıspanak zehirlenmesi neden oldu, ıspanak zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

İstanbul Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre, 1-3 Kasım tarihlerinde 44 vatandaşın ıspanak zehirlenmesinden hastanelere başvurduğu, bunlardan 25’inin taburcu olduğu ortaya çıktı. 19’unun ise takibi sürüyor. Zehirlenme vakasının ise ıspanağın uzun süre tazeliğini koruması için kimyasal işleme maruz bırakılmasından meydana geldiği düşünülüyor.

Polis harekete geçti

Polis ekipleri zehirlenen vatandaşların ıspanakları satın aldıkları yerleri tespit edip, geniş çaplı bir denetim yapıyorlar.

Nitrit zehirlenmesi olduğundan şüpheleniliyor

Zehirlenmenin ıspanağın uzun süre tazeliğini koruması için verilen kimyasal olan nitritten kaynaklandığı söyleniyor. Nitrit zehirlenmesinin en önemli belirtileri arasında ağız kısmında meydana gelen mavilikler olduğu biliniyor. Bu duruma da mavi bebek sendromu deniyor.

Ispanağı nasıl tüketmek gerek?

Zehir danışma uzmanları ise, ıspanağı piştikten hemen sonra tüketmek gerektiğini belirtiyor. Ispanak pişirilip bekletildiğinde içerisinde nitrit oluşuyor. Nitrit bekletilip tüketildiğinde besin zehirlenmesine neden oluyor. Bu yüzden ıspanağı pişirdikten sonra açıkta veya buzdolabında bekletilmemek, hemen tüketmek şart.

Ispanak zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Ispanak zehirlenmesi belirtilerinde en sık rastlanan durumlardan biri bulanık görme ve baş dönmesi. Bunun dışında mide bulantısı, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.





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