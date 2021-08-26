Birçok malzeme ile yapabileceğiniz gül böreğini ıspanaklı olarak denediniz mi? Her lokmasında hafızalara kazınan ıspanaklı gül böreği tarifi, enfes bir lezzet. Peki, ıspanaklı gül böreği nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Ispanaklı gül böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Ispanaklı gül böreği malzemeler

3 adet günlük yufka

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

500 gram ıspanak(bir büyük demet)

1 kase lor peyniri

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Ispanaklı gül böreği yapılışı

Yufkaları üst üste dizin ve bir bıçak yardımıyla keserek toplamda 12 adet üçgen yufka elde edin. Tavaya zeytinyağını ekleyin, ısıtın ve ardından ince ince kestiğiniz soğanları ekleyerek kısık ateşte pişirin. İnce kestiğiniz ıspanakları da üzerine ekleyin ve suyunu salmadan altını kapayın. Tavadaki karışımı ılıması için bir kaseye alın ve oda sıcaklığına geldiğinde lor peynirini de ekleyerek karıştırın ve Kestiğiniz üçgen yufkaların içinde fırça yardımıyla hazırladığınız yoğurtlu sosu yedirin. Ruloyu bir kenardan tutarak içe doğru kıvırın ve gül böreği şeklini verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin ve sıcak servis edin.



