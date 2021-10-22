Yemek Ispanaklı kek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ıspanaklı kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Ispanaklı kek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ıspanaklı kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Ispanaklı kek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ıspanaklı kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler ıspanaklı kek tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise ıspanaklı kek tarifi araştırıyor. Peki, ıspanaklı kek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ıspanaklı kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

22 Ekim 2021, Cuma 12:34 Son Güncelleme:
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Farklı rengi ve enfes görüntüsüyle iştahları kabartan ıspanaklı kek tarifi, tadına doyamayacağınız bir lezzet. Peki, ıspanaklı kek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ıspanaklı kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

ISPANAKLI KEK TARİFİ

Ispanaklı kek malzemeler

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 200 gram ıspanak
  • 1 adet damla sakızı
  • Ispanaklı kek üzeri için (isteğe bağlı):
  • 2 paket toz krem şanti
  • 1 su bardağından biraz fazla süt

ISPANAKLI KEK YAPILIŞI

Yumurta ve koz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanağı, damla sakızını ve sütü mutfak robotundan geçirin. Elde ettiğiniz karışımı kek harcına ilave edin. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ortalama 35 - 40 dakika pişirin. Pişen keki servis tabağına çıkartın. Krem şanti eklemek istiyorsanız krem şantiyi hazırlayın ve buzdolabında bekletin. Kek soğuyunca üzerini krem şantiyle kaplayıp servis edebilirsiniz.

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