Farklı rengi ve enfes görüntüsüyle iştahları kabartan ıspanaklı kek tarifi, tadına doyamayacağınız bir lezzet. Peki, ıspanaklı kek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ıspanaklı kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

ISPANAKLI KEK TARİFİ

Ispanaklı kek malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

200 gram ıspanak

1 adet damla sakızı

Ispanaklı kek üzeri için (isteğe bağlı):

2 paket toz krem şanti

1 su bardağından biraz fazla süt

ISPANAKLI KEK YAPILIŞI

Yumurta ve koz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanağı, damla sakızını ve sütü mutfak robotundan geçirin. Elde ettiğiniz karışımı kek harcına ilave edin. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ortalama 35 - 40 dakika pişirin. Pişen keki servis tabağına çıkartın. Krem şanti eklemek istiyorsanız krem şantiyi hazırlayın ve buzdolabında bekletin. Kek soğuyunca üzerini krem şantiyle kaplayıp servis edebilirsiniz.



