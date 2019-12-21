Ispanaklı kek tarifi: Ispanaklı kek nasıl yapılır?

Rengiyle şaşırtan ve yendiğinde ıspanağın tadını asla alamayacağınız hem çayların yanına servis edilebilecek olan misafirlerinizin tadına bayılacağı bir tarifimiz var. Eğer "ıspanaklı kek tarifi, ıspanaklı kek nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Ispanaklı kek tarifi

Ispanaklı kek malzemeleri

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- 1/2 su bardağı zeytinyağı

- 2,5 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 200 gram ıspanak

- 1 adet damla sakızı

Ispanaklı kek üzeri için (isteğe bağlı):

- 2 patek toz krem şanti

- 1 su bardağından biraz fazla süt

Ispanaklı kek yapılışı

Yumurta ve koz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanağı, damla sakızını ve sütü mutfak robotundan geçirin. Elde ettiğiniz karışımı kek harcına ilave edin. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ortalama 35 - 40 dakika pişirin. Pişen keki servis tabağına çıkartın. Krem şanti eklemek istiyorsanız krem şantiyi hazırlayın ve buzdolabında bekletin. Kek soğuyunca üzerini krem şantiyle kaplayıp servis edebilirsiniz.

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