Günün her saati afiyetle yenen ıspanaklı kır pidesi tarifi, görüntüsüyle ayrı lezzetiyle ayrı iştahları kabartıyor. Peki, ıspanaklı kır pidesi nasıl yapılır? Favori lezzetiniz olacak ıspanaklı kır pidesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ISPANAKLI KIR PİDESİ TARİFİ

Ispanaklı kır pidesi malzemeler

500 gram ıspanak

2 baş kuru soğan

1 yemek kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı toz biber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı yada sıvı yağı

1 tatlı kaşığı tuz

Hamur için;

2 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya yada yaş maya

1 yemek kaşığı tozşeker

1 yemek kaşığı tuz

5-6 su bardağı un (kontrollü dökülecek)

ISPANAKLI KIR PİDESİ YAPILIŞI

İlk önce ıspanakları yıkadıktan sonra doğrayın.

Kuru soğanları piyazlık şekilde doğrayın.

Verilen bütün malzemeyi uygun bir kapta hep birlikte güzelce karıştırın.

Hamur yapılışı; Ilık su ile sütü uygun bir kaba alı kuru maya ile tozşekeri iyice karıştırın .10 dakika bekletin .

Daha sonra un ile tuz ekleyip iyice yoğurun .

Unu kontrollü şekilde dökün çok sert hamur olmasın .

Sonra üzerini kapak yada streç ile kapatıp 1 saat mayalandırın .

Hamurdan bezeler alın.

Uzun pide şeklinde açıp içine iç harçtan koyup iki kenarını üzerine çevirin.

180 derecede fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.



