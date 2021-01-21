Enfes bir ıspanaklı kol böreğine kim hayır der ki! Sevdiklerinize hazırlamak için ıspanaklı kol böreği tarifi arıyor ya da ıspanaklı kol böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ispanaklı kol böreği tarifi, yapılışı ve püf noktası...

Ispanaklı kol böreği tarifi

Ispanaklı kol böreği malzemeleri

750 gram ıspanak

2 yemek kaşığı yoğurt

1 bardak su

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

5 adet yufka

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet soğan

4-5 yemek kaşığı beyaz peynir

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Ispanaklı kol böreği yapılışı

Ispanakları bol suda yıkayıp ince ince doğrayın. Soğanları küçük küçük dilimleyin. Doğranmış soğan, ayçiçeği yağı, tuz, karabiber ve toz biberi ıspanağa ekleyip karıştırın. Bir kase suya 2-3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Yufkayı ikiye bölerek üzerine yağlı su sürün. Ispanaklı harçtan 3-4 yemek kaşığı alın ve minik parçalar halindeki yufkalara serpin. Dar ucundan başlayarak rulo yapın. İlk ruloyu kendi içinde sararak gül böreği gibi şekil verin ve tepsinin ortasına koyun. Diğer ruloları da bu yuvarlağın etrafına sarın. Yoğurt ve yumurta sarısını çırpıp böreğin üzerine sürün. Susam ve çörek otu serpip fırına verin. 30 dakika kadar piştikten sonra fırından çıkarın.



