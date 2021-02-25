Gelinim Mutfakta tariflerinden: Ispanaklı krep pastası tarifi

Her lokmada ayrı bir lezzet barındıran ıspanaklı krep pastası tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için ıspanaklı krep pastası tarifi arıyor ya da ıspanaklı krep pastası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ispanaklı krep pastası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

ISPANAKLI KREP PASTASI TARİFİ

Ispanaklı krep pastası malzemeleri

2 su bardağı un

3 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sıvı yağ

İç harç için:

500 gram ayıklanmış ve yıkanmış ıspanak

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Beşamel sos için:

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1/2 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Ispanaklı krep pastası yapılışı

Bir kasede yumurta, un, tuz, kabartma tozu ve sütü çırpın. Tavayı ısıtarak içine hazırladığınız krep malzemesini koyun ve sıvı yağ döküp önlü arkalı pişirin. Piştikten sonra kenara alın ve iç malzemeyi kreplerin arasına koyarak rulo şeklinde sarın. Üzerine beşamel sosu ve rendelenmiş kaşar peyniri gezdirerek servise sunun.

İç malzemesi için yemeklik doğradığınız kuru soğan ve sarımsakları kavurun. Doğranmış ıspanakları ekleyerek kavurmaya devam edin. Daha sonra karabiber ve tuzu ekleyerek bir süre daha kavurun ve ateşten alın.

Beşamel sos için tereyağını bir tavada eritin ve unu kavurun. İçine sütü ilave ederek koyu bir kıvam elde edene kadar karıştırın.



