Ispanaklı pasta tarifi: Ispanaklı pasta nasıl yapılır?
Tadıyla ve görüntüsüyle hafızalara kazınacak olan ıspanaklı pasta tarifi yapımı oldukça pratik. Doğum günlerinde yada kutlamalarda yapabileceğiniz ıspanaklı pasta tarifi arıyorsanız yada ıspanaklı pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız"ıspanaklı pasta tarifi, ıspanaklı pasta nasıl yapılır" haberimize göz atın.
04 Mart 2020, Çarşamba 12:24 Son Güncelleme:
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Rengiyle şaşırtan ve yendiğinde ıspanağın tadını asla alamayacağınız hem doğum günlerinde hem de misafirlere ikram edebileceğiniz ıspanaklı pasta tarifi oldukça sevilen bir lezzet. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için ıspanaklı pasta tarifi arıyor yada ıspanaklı pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "ıspanaklı pasta tarifi, ıspanaklı pasta nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Ispanaklı pasta tarifi
Ispanaklı pasta malzemeleri
- 3 yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı ıspanak püresi
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un
Ispanaklı pasta muhallebi için;
- 3 su bardağı süt
- 2 tepeleme yemek kaşığı un
- 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 paket vanilya
Ispanaklı pasta üzeri için;
- 1 paket krem şanti
- 1 su bardağı süt
Ispanaklı pasta yapılışı
İlk olarak muhallebi yapımı ile başlayın. Tencere içerisine süt, şeker, nişasta ve unu ekleyip iyice karıştırıp ocağa alın. Kaynamaya yakın tereyağ ve vanilya ekleyin. İyice karıştırıp ocaktan alın. Muhallebiyi kenara alıp ılımasını bekleyin. Bu arada kek hamurunu hazırlayın. Ispanağı robottan geçirip püre yapın. Ayrı bir karıştırma kabında şeker ve yumurtayı krema haline gelene kadar çırpın. Ardından kalan malzemeleri ekleyin. 24 cm'lik yuvarlak kelepçeli kek kalıbına harcı dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iyice pişene kadar pişirin. Üzeri için 1 paket krem şantiyle 1 su bardağı sütü çırpın. Kıvam aldığında 10 dakika buzdolabında bekleyin. Pişen keki pasta tabağına alıp enlemesine ikiye bölün. Kekin içerisinden bir kase kek alıp elinizle ufalayın. İki kek arasına muhallebi sürün. Üzerine diğer kek parçasını kapatıp en üstüne krem şanti sürün ve onun üstüne kek kırıntılarını ekleyin.