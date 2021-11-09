Yemek Ispanaklı patates mantısı nasıl yapılır? Ispanaklı patates mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
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Ispanaklı patates mantısı nasıl yapılır? Ispanaklı patates mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Yemek

Ispanaklı patates mantısı nasıl yapılır? Ispanaklı patates mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Patatesin enfes lezzetine ıspanağın tadı da eklenince ortaya çıkan ıspanaklı patates mantısı tarifi, tadına doyum olmayan nefis bir lezzet oluyor. Peki, ıspanaklı patates mantısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ıspanaklı patates mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

09 Kasım 2021, Salı 12:10 Son Güncelleme:
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Hem lezzet hem de pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ıspanaklı patates mantısı tarifi, ister ana yemek isterseniz de meze olarak sofralarınızı lezzetlendirecek. Peki, ıspanaklı patates mantısı nasıl yapılır? Ispanaklı patates mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

ISPANAKLI PATATES MANTISI TARİFİ

Ispanaklı patates mantısı malzemeler

  • 4 adet haşlanmış patates
  • 1 yumurta
  • 5 çorba kaşığı un
  • 6 yaprak ıspanak
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam karabiber
  • 30 gram kaşar peynir
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

ISPANAKLI PATATES MANTISI YAPILIŞI

Öncelikle patatesleri soyup haşlayın.

Daha sonra patatesleri derin bir tencerede ezip püre haline getirin.

Ispanakları saplarından ayırıp kaynayan suda 3 dakika haşlayıp iyice süzün.

Ispanakları yapraklarını ve zeytinyağını mutfak robotundan geçirin.

Robottan geçirdiğiniz ıspanakları ezilmiş patateslerin içine koyup üzerine yumurta, tuz, karabiber ve unu ekleyin ve yoğurun.

Yeşil, yumuşak kıvamlı patatesli bir hamur elde etikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.

Bu parçaları çatalın ucuyla yuvarlayıp şekil verin.

Kaynayan tuzlu suya atıp 5 dakika kaynatın.

Tereyağını tavada eritin ve üzerine haşlanmış ve süzülmüş patates mantılarını koyup 2 dakika karıştırıp servis tabağına alın.

Üzerine rendelenmiş peyniri ekleyip yanında sarımsaklı yoğurtla sıcak servis edebilirsiniz.

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