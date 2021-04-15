Yemek Ispanaklı patates püresi ve kuzu pirzola tarifi

Ispanaklı patates püresi ve kuzu pirzola tarifi

Yemek

Ispanaklı patates püresi ve kuzu pirzola tarifi

Türk mutfağının en eski ve vazgeçilmeyen lezzetlerinden biridir kuzu pirzola... Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan et yemeklerinden birisi olan kuzu pirzola tarifimiz için vermiş olduğumuz bilgilere göz atarak, lokum gibi kuzu pirzola pişirebilirsiniz.

15 Nisan 2021, Perşembe 13:10 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

8 parça kuzu pirzola 

MARINASYON IÇIN: 

 1 çay bardağı zeytinyağı 

 2 diş sarımsak 

 4 yemek kaşığı taze kekik 

 1 tatlı kaşığı tane karabiber 

ISPANAKLI PATATES PÜRESI IÇIN 

250 g kuzu ıspanak 

 1 yemek kaşığı tereyağı 

5 haşlanmış patates 

 Tuz, karabiber 

1/2 çay bardağı süt 

1 yemek kaşığı kaymak 

HAZIRLANIŞI:

 Marinasyon için zeytinyağını yayvan bir kaba alın. Ezdiğiniz sarımsak, taze kekik ve tane karabiberi ilave edip karıştırın. Kuzu pirzolaları sosa ilave edip buzdolabında 40 dakika dinlendirin. Marine olan kuzu pirzolaları yapışmaz yüzeyli bir tavada pişirin. Kuzu ıspanakları tereyağında soteleyin. Yumuşayınca ocaktan alın. Haşlanmış patatesleri geniş bir kaseye alın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp bir ezici yardımıyla ezerek püre haline getirin. Ezdiğiniz patatesleri sotelediğiniz ıspanakların üzerine ilave edin. Sütü ekleyip 6-7 dakika pişirin. Kaymağı ilave edip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blender’dan geçirin. Ispanaklı patates püresini bir servis tabağına yayın. Üzerine pirzolaları yerleştirin. Taze kekik veya biberiye ile servis edin.


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