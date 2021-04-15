Ispanaklı patates püresi ve kuzu pirzola tarifi
Türk mutfağının en eski ve vazgeçilmeyen lezzetlerinden biridir kuzu pirzola... Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan et yemeklerinden birisi olan kuzu pirzola tarifimiz için vermiş olduğumuz bilgilere göz atarak, lokum gibi kuzu pirzola pişirebilirsiniz.
15 Nisan 2021, Perşembe 13:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
8 parça kuzu pirzola
MARINASYON IÇIN:
1 çay bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı taze kekik
1 tatlı kaşığı tane karabiber
ISPANAKLI PATATES PÜRESI IÇIN
250 g kuzu ıspanak
1 yemek kaşığı tereyağı
5 haşlanmış patates
Tuz, karabiber
1/2 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı kaymak
HAZIRLANIŞI:
Marinasyon için zeytinyağını yayvan bir kaba alın. Ezdiğiniz sarımsak, taze kekik ve tane karabiberi ilave edip karıştırın. Kuzu pirzolaları sosa ilave edip buzdolabında 40 dakika dinlendirin. Marine olan kuzu pirzolaları yapışmaz yüzeyli bir tavada pişirin. Kuzu ıspanakları tereyağında soteleyin. Yumuşayınca ocaktan alın. Haşlanmış patatesleri geniş bir kaseye alın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp bir ezici yardımıyla ezerek püre haline getirin. Ezdiğiniz patatesleri sotelediğiniz ıspanakların üzerine ilave edin. Sütü ekleyip 6-7 dakika pişirin. Kaymağı ilave edip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blender’dan geçirin. Ispanaklı patates püresini bir servis tabağına yayın. Üzerine pirzolaları yerleştirin. Taze kekik veya biberiye ile servis edin.