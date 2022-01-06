İster öğün olarak yiyeceğiniz isterseniz de gelen misafire yapabileceğiniz ıspanaklı peynirli börek tarifi, kendine hayran bırakan şahane bir lezzet. Ispanaklı peynirli börek nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz ıspanaklı peynirli börek tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ISPANAKLI PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ

Ispanaklı peynirli börek malzemeler

3,5 adet yufka

İç harcı için;

1 kg ıspanak

1 adet kuru soğan

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

200 gr peynir

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Sosu için;

1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)

2-3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı sirke

Üzeri için;

Kalan sos

1 adet yumurta

Susam

Çörek otu

ISPANAKLI PEYNİRLİ BÖREK YAPILIŞI

İç harcı için soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın.

Ardından tencereye sıvı yağı alarak doğranan soğanları ilave edin ve hafif pembeleşinceye kadar kavurun.

Domates salçasını da ilave ederek güzelce karıştırın.

Daha sonra güzelce yıkanan ve doğranan ıspanağı ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak ıspanaklar yumuşayana kadar pişirin. Ara ara karıştırmayı unutmayın.

Pişen ıspanakları ayrı bir karıştırma kabına alın ve üzerine karabiber, tuz, pul biber ve lor peynirini ekleyerek karıştırın.

Böreğin sosu için uygun bir karıştırma kabına sıvı yağ, un ve sirkeyi alarak karıştırın.

Yufkayı ortadan bölün ve yarısını tezgaha alarak hazırlanan sostan bolca sürün.

Ardından iç harcından 2-3 yemek kaşığı kadar serpiştirin.

Yufkayı rulo şeklinde sarın ve ruloyu da kendi etrafında dolayarak gül şeklini verin.

Hazırlanan böreği sıvı yağ sürülen tepsinin ortasına yerleştirin.

Diğer yufkaları da aynı şekilde sardıktan sonra tepsinin ortasındaki böreğin etrafına dolayın.

Kalan sosa yumurta kırıp çırpın ve hazırlanan böreğin üzerine güzelce sürün.

Son olarak çörek otu ve susam serperek önceden ısıtılan 180°C alt üst fansız ayardaki fırına 40-45 dakika pişmeye bırakın.



