Görsel şölen: Ispanaklı tavuk göğsü tarifi

Severek yiyeceğiniz, akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olacak ıspanaklı tavuk göğsü tarifi hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için ıspanaklı tavuk göğsü tarifi arıyor ya da ıspanaklı tavuk göğsü nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Ispanaklı tavuk göğsü yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Ispanaklı tavuk göğsü tarifi

Ispanaklı tavuk göğsü malzemeleri

1 kilo kadar tavuk göğsü

500 gram ıspanak

250 gram kadar beyaz peynir

Zerdeçal

Köri

Zeytinyağı

Kekik

Kırmızı biber

Ispanaklı tavuk göğsü yapılışı

Tavuk göğsünü, zeytinyağı, zerdeçal, köri, kekik, karabiber ve tuzlu karışıma batırın. Üst üste konulup vakit varsa 1. 2 saat strec folyo sarıp kapta bekletin. Çok derin olmamak şartıyla enine 2 parmak arayla çizikler atın. Bir yandan ıspanağı kavurup suyunu süzün. İçine çökelek, beyaz peynir ya da lor gibi çabuk eriyen peynir rendesi koyun. 3-5 dakika kavurup ocaktan alınır. Ete atılan çizikleri ıspanaklı karışımla doldurun. Yağlı kağıt serili tepsi ile fırına verin. Ispanaklar sularını bırakabilirler. O halde yeni yağlı kağıt serin tepsiye diğer ini çöpe atın. iyice kızarana kadar pişirin. Çıkmadan 20 dakika öncesi kasar serpin ve eriyip kızarmasını bekleyin.



