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Ispanaklı tepsi börek tarifi ve yapılışı: Ispanaklı tepsi börek nasıl yapılır?

Yemek

Ispanaklı tepsi börek tarifi ve yapılışı: Ispanaklı tepsi börek nasıl yapılır?

Hem pratik hem de lezzetli börek denilince akla ilk gelen ıspanaklı tepsi böreği tarifi, Türk mutfağına özgü bir lezzet. Peki, ıspanaklı tepsi böreği nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında tadına bayılacağınız ıspanaklı tepsi böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

30 Ağustos 2021, Pazartesi 16:31 Son Güncelleme:
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Ispanağın faydalarını böreğin lezzetiyle birleştirince ortaya çıkan ıspanaklı tepsi böreği tarifi, evde yapabileceğiniz en kolay börek tariflerinden birisi. Peki, ıspanaklı tepsi böreği nasıl yapılır? Ispanaklı tepsi böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ISPANAKLI TEPSİ BÖREĞİ TARİFİ

Ispanaklı tepsi böreği malzemeler

  • 500 gram ıspanak
  • 4 yufka
  • 2 soğan
  • 150 gram beyaz peynir
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 3 yumurta
  • 1 çorba kaşığı çörek otu
  • Tuz
  • Karabiber

Ispanaklı tepsi böreği yapılışı

Öncelikle yumurtaları çukur bir kaba kırıp çırpın. Süt ve zeytinyağını ekleyip çırpmaya işlemine devam edin. Bu esnada ıspanakları sudan geçirin ve iyice temizledikten sonra doğrayın. Soğanları soyup ince ince kıyın. Bir kaşık zeytinyağını tavada kızdırıp soğan ve ıspanağı soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Soteleme işleminden sonra tavayı ocaktan alın. Ve karışımın içerisine ufalanmış peynir ilave edin. Fırın tepsisini yağlayıp yufkalardan birini kenarları dışa taşacak şekilde yerleştirin. Üzerini biraz sütlü karışımla ıslatıp ikinci kat yufkayı yayın. Islattığınız yufkanın üzerine ıspanaklı harcı ekleyip üçüncü yufkayı serin. Sütlü karışımla ıslatıp dördüncü yufkayı yayın. Üzerine kalan sütlü karışımı dökün ve çörek otunu serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

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