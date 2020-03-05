Ispanaklı volovan tarifi: Ispanaklı volovan nasıl yapılır?

Kat kat milföy hamuru içerisinde mis gibi ıspanak olan ıspanaklı volovan tarifi herkesin beğenerek ve severek tüketeceği bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için ıspanaklı volovan tarifi arıyor yada ıspanaklı volovan tarifi nasıl yapılır merak ediyorsanız "ıspanaklı volovan tarifi, ıspanaklı volovan nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Ispanaklı volovan tarifi

Ispanaklı volovan malzemeleri

10 adet milföy

Ispanaklı volovan içi için;

250 gram ıspanak

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

200 gram labne

Tuz, karabiber ve pul biber

Ispanaklı volovan yapılışı

Milföylerden 5 tanesini yuvarlak şeklinde kesin. Sonrasında çatalla delin. Kalan 4 milföyden halka kesin ve yuvarlakların üzerine yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp 200 derecelik fırında 10-15 dk sonrasında 180 derecelik fırında 15-20 dk pişirin. Sonra milföyleri çıkarıp soğutun. İçi için olan malzemelerden arpacık soğanı ve sarımsağı zeytinyağından soteleyin. Sonrasında ıspanakları ilave edin. Krem peyniri ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız milföylerin içine doldurun.