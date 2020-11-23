Dünya İspanya Kralı VI. Felipe karantinada

İspanya Kralı VI. Felipe karantinada

Dünya

İspanya Kralı VI. Felipe karantinada

İspanya Kralı VI. Felipe, corona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

23 Kasım 2020, Pazartesi 23:12 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınında vaka sayılarındaki artış devam ederken, özellikle Avrupa ülkelerinde liderler de corona ile mücadele ediyor. İspanya Kralı VI. Felipe de karantinaya alındı. İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kral VI. Felipe’nin corona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta bulunduğu bildirildi.

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10 gün boyunca karantinada kalacak olan İspanya Kralının tüm programı iptal edilirken, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz, kızları Asturias Prensesi Leonor ve Prenses Sofa’nın normal programlarına devam edeceği bildirildi.

MADRİD (İHA)


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