Futbol İspanya La Liga’da şampiyon Atletico Madrid

İspanya La Liga’da şampiyon Atletico Madrid

Futbol

İspanya La Liga’da şampiyon Atletico Madrid

İspanya La Liga 38’inci hafta maçında deplasmanda Real Valladolid’i 2-1 mağlup eden Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

23 Mayıs 2021, Pazar 00:17 Son Güncelleme:
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Jose Zorrilla Stadı’nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid’e galibiyeti getiren golleri 57’nci dakikada Angel Correa ve 67’nci dakikada Luis Suarez kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 18’inci dakikada Oscar Plano’dan geldi.

Bu galibiyetle sezonu 86 puanla lider tamamlayan Atletico Madrid, 7 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Madrid, tarihinin ise 11’inci şampiyonluğunu elde etti.

Öte yandan Real Madrid ise ligi 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

DHA

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