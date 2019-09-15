İspanya namağlup dünya şampiyonu!

Şampiyon İspanya finale gelmeden önce ilk eleme grubunda Porto Riko, Tunus ve İran'la karşılaşıp 3'te 3 yaptı. İkinci eleme grubunda ise Sırbistan, İtalya ve Porto Riko'yla eşleşip yine namağlup lider çıktı. Eleme aşamalarında 8 maçta 8 galibiyet alan İspanya, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Avustralya'yı eledi.

Dünya ikincisi olan Arjantin ise 13 yıldır yenilmeyen ABD'yi yenerek finale geldi fakat finalde İspanya'ya direnemedi.

Final maçını 75-95 kazanan İspanya, böylece namağlup dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Final maçının en skorer ismiyse 22 sayıyla Arjantinli Gabriel Deck oldu.

1. periyot: 14-23

2. periyot: 34-43

3. periyot: 47-66

4. periyot (maç sonu): 75-95

Dünya Kupası'nın MVP'si Ricky Rubio seçildi.

Turnvanın en iyi beşi ise şöyle:

Bogdanovic, Fournier, Rubio, Gasol, Scola