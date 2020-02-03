İspanya sokaklarını köpük bastı

İspanya'da sahil kasabası deniz köpüğüyle kaplandı. Twitter'da viral haline gelen görüntüler, iklim değişiminin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Güçlü bir deniz fırtınası olan Gloria son zamanlarda ülkenin doğu kesimine çarparak enkazlara, şiddetli yağmurlara, güçlü rüzgarlara ve devasa dalgalara neden oldu. Fırtına nedeniyle İspanyol sahil kasabası Tossa de Mar sokakları köpükle kaplandı.









Twitter'da yayılan videoda kasaba halkının köpük nedeniyle zorluklar ne kadar zorluk çektiğini gözler önüne seriyor. Köpük nedeniyle yüz binlerce insan dışarı çıkmakta zorluk çekiyor.









Deniz köpüğü nasıl oluşur?

Eğer bir kavanoz deniz suyunuz varsa, içinde yüzen küçük parçacıklar göreceksiniz. Bu parçacıklar çözünmüş tuzlar, proteinler, yağlar, ölü algler veya hatta deterjan gibi insan yapımı kirleticiler olabilir. Deniz suyu dolu kavanozu sallarsanız köpükler oluştuğunu görürsünüz.

Bilimgenç'te deniz köpüğü hakkında şu bilgiler yer alıyor:

Sulardaki organik maddeler genellikle alg ve bitkilerin çürümesi sonucu oluşur. Bunun yanı sıra insan kaynaklı etkinlikler nedeniyle de sulara karışabilirler. Ancak deniz köpüğünün en önemli kaynağı alglerdir ve alg yoğunluğundaki önemli artış kıyılarda oluşan deniz köpüğünün miktarını belirgin olarak artırabilir.









Deniz suyundaki organik madde miktarının yüksek olduğu bölgelerde görülen şiddetli rüzgârlar ve fırtınalar büyük miktarda köpük oluşmasına, oluşan deniz köpüğünün kıyıların iç kısımlarına kadar girmesine neden olur ve oluşan köpük belli bir süre için kalıcı olabilir.

Genellikle deniz köpükleri insanlar için tehlikeli değildir. Ancak zararlı alglerin neden olduğu köpüklerden uzak durmak gerekir.



