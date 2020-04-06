Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 498, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 275 bini aştı.

Rusya'da can kaybı

Rusya Kriz Müdahale Merkezi, COVID-19 yeni vaka sayısında rekor artış yaşandığını açıkladı. Ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 954 artarak toplamda 6 bin 343'e sıçradı.

Almanya

Almanya, 100 bin 123 kişi ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ilk 4’üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1584’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 4 bin 31 kişide daha virüs tespit edildi.

ABD

Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor. ABD'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e yükseldi.

Kanada

Yeni tip koronavürüs (Covid-19) salgınının etkili olduğu ülkelerden biri olan Kanada’da, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 307’ye yükseldi.

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