Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs Avrupa'da etkisini gün geçtikçe artırıyor. İspanya'da ölümcül salgın sebebiyle son 24 saatte 512 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 694'e yükseldi.

Toplam vaka 40 bin

Bir gün içinde 512 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da toplam vaka sayısı da 7 bin artışla toplam 40 bine ulaştı.

İran'da 6 yaşındaki çocuk öldü

İran Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kuzey Korasan eyaletinde şu ana kadar 189 kişide Covid-19 tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği aktarılırken 6 yaşındaki bir çocuğun da Covid-19 kurbanlarından olduğu belirtildi.











