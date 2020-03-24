İspanya'da 24 saatte 512 kişi corona virüsten öldü
İspanya'da Kovid-19 ölü sayısı düne nazaran 512 artarak 2694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı.
24 Mart 2020, Salı 13:56 Son Güncelleme:
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs Avrupa'da etkisini gün geçtikçe artırıyor. İspanya'da ölümcül salgın sebebiyle son 24 saatte 512 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 694'e yükseldi.
Toplam vaka 40 bin
Bir gün içinde 512 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da toplam vaka sayısı da 7 bin artışla toplam 40 bine ulaştı.
İran'da 6 yaşındaki çocuk öldü
İran Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kuzey Korasan eyaletinde şu ana kadar 189 kişide Covid-19 tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği aktarılırken 6 yaşındaki bir çocuğun da Covid-19 kurbanlarından olduğu belirtildi.
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