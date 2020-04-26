Rusya, son 24 saatte 6361 yeni corona virüs vakası görüldüğünü ve toplam sayının 80.949 olduğunu açıkladı. Ülkede koronavirüs nedeniyle can kaybının ise 747'ye çıktığı bildirildi.

İspanya'da son 1 ayın en düşük can kaybı

İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artışla 23 bin 190'a yükseldi. Bu sayının, son 1 ayın en düşük can kaybı olduğu açıklandı.

Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5877'ye ulaştı

Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 877’ye çıktı. Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye test yaptı.

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