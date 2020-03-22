İspanya'da 394 kişi daha corona virüsten hayatını kaybetti
İspanya'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin corona virüsten etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.
22 Mart 2020, Pazar 14:48 Son Güncelleme:
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Geçen hafta OHAL ilan eden ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi.
Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin corona virüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.
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