Geçen hafta OHAL ilan eden ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi.

Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin corona virüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.

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