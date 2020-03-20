Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüse yakalanan ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor. İspanya'daki corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, vaka sayısı da 19 bin 980'e yükseldi.

Türkiye'de durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız 4 oldu" ifadelerini kullandı.

Çin'de 2 gündür vaka tespit edilemedi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs Avrupa'da can almaya devam ederken virüsün çıkış noktası olan Çin'de son 2 gündür vaka tespit edilmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2 gündür Çin anakarasında yeni bir corona virüs vakası tespit edilmediği belirtildi. Çin'de şu ana kadar meydana gelen toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 248'e ulaştı. Öte yandan, Komisyon, 730 hastanın daha taburcu edildiğini, ülkede toplam taburcu edilen kişi sayısının 71 bin 150'ye ulaştığını açıkladı.

İtalya'daki ölümler Çin'i geçti

İtalya'da yeni tip corona virüsten ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı.

Fransa'da durum

Fransa'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e çıktı. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1861 artarak 10 bin 995'e yükseldiğini belirtti. Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören kişilerin sayısının 1122'ye çıktığını aktaran Salomon, salgının ülkenin tamamına yayıldığını söyledi. Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 372'ye yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin yüzde 6'sının 60 yaş altında olduğunu kaydeden Salomon, Fransızlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Ülkede bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.



