Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Çin'den başlayan virüsün merkezi önce İtalya oldu ardından önlenemeyen bir hızla ABD ilk sıraya çıktı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 664 bin 924...

İspanya'da can kaybı 6528 oldu

İspanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artışla 6 bin 528'e yükseldi.

İran'da can kaybı 2640 oldu

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

Endonezya'da bilanço ağırlaşıyor

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 144 olduğu duyurdu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1285 olarak açıklandı.

Suudi Arabistan Cidde'ye giriş çıkışları kapattı

Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle, Cidde'ye giriş ve çıkışları kapatma kararı aldı ve sokağa çıkma yasağı süresini uzattı.

Avustralya

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) hızla yayıldığı Avustralya'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16’ya yükseldi.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk can kaybının gerçekleştiği açıklandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, grip teşhisi konulduktan sonra cuma günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 70’li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afrika ülkeleri Togo ve Mali'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi. Togo hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede görülen toplam vaka sayısının 25 olduğu belirtildi. Mali Sağlık Bakanı Michel Sidibe ise ülkede şu ana kadar 18 Covid-19 vakası görüldüğünü açıkladı.

Uruguay'da ilk can kaybı

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği, eski Savunma Bakanı Gonzalez Rissotto'nun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.







