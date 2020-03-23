Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bini geçti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 336 binin üzerinde... İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi. İspanya'da ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2182'ye yükseldi.

İşte bugün dünyada corona virüsle ilgili yaşanan tüm gelişmeler...

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2182'ye yükseldi

İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 1720'den 2182'ye yükseldi. Ülkede koronavirüse bağlı vaka sayısı ise 33 bin 89 olarak açıklandı. İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan Türkiye ile sınırlarını kapattı

Yunanistan corona virüs salgını nedeniyle tedbirlerini genişletiyor. Şu ana kadar 624 korona virüs vakasının tespit edildiği ve 15 kişinin hayatını kaybettiği ülke, Türkiye ile kara, hava ve deniz sınırlarını kapatma kararı aldı. Kararın bu sabah saatlerinden itibaren yürürlüğü girdiği ve 15 Nisan'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

İran'da ölü sayısı 1812'ye yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi. Koronavirüse bağlı vaka sayısı ise 23 bin 49 olarak açıklandı.

Malzeya'da ölü sayısı 14'e yükseldi

Malezya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Almanya'da tedbirler artırılıyor

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler ve aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda Kovid-19 önlemlerini ele aldı. Bu kapsamda 2’den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Bu yasak aynı evde yaşayanlar ve aileler için geçerli olmayacak.

Karadağ'da ilk ölüm

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm yaşandı. Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Jevro Erakovic, ülkenin kıyı kesimlerinde bulunan Herceg Novi'de Covid-19 tanısı konulan 65 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da kısmi sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, bugünden itibaren ülke genelinde saat 19.00 ile 06.00 arasında 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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