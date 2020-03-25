Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bine yaklaştı.

İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3.434’e yükseldi.

Mekke, Medine ve Riyad'da sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz, corona virüs salgını nedeniyle Mekke, Medine ve Riyad'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi emrini verdi.









İran'da can kaybı 2077 oldu

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2077'ye yükseldi.









Almanya'da ölü sayısı 149'a yükseldi

Almanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149'a, vaka sayısı ise 31 bin 554'e yükseldi.

Yeniz Zelanda'da olağanüstü hal

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası sayısının 205’e yükseldiği ülkede salgınla mücadele için olağanüstü hal edildiğini duyurdu. Başbakan Ardern, yazılı açıklamasında, Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla bu gece yarısından itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığını, ek tedbir olarak olağanüstü hal uygulamasının da yürürlüğe konulduğunu bildirdi.

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