Dünya İspanya'da dehşet anları! Huzurevinde çıkan yangında 5 kişi öldü

İspanya'da dehşet anları! Huzurevinde çıkan yangında 5 kişi öldü

Dünya

İspanya'da dehşet anları! Huzurevinde çıkan yangında 5 kişi öldü

İspanya'nın Valencia şehrinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 12:58 Son Güncelleme:
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İspanya’nın doğusundaki Valencia kentinde bulunan bir huzurevinde dün gece TSİ 23.20 sıralarında yangın çıktı. 

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiyenin gelmesinin ardından huzurevinde yaşayan 70 kişinin tahliyesi gerçekleştirilmeye başlandı.

24 KİŞİ KURTARILDI

Yangın saat 01.20 sıralarında kontrol altına alınırken, yetkililer huzurevinde bulunan 70 kişiden 25’inin kurtarıldığını söyledi.

Yetkililer dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, dumandan etkilenen 11 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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