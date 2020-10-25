İspanya’da gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avrupa’da corona virüs salgının yeniden etkisini arttırması üzerine birçok ülke tedbirleri sıkılaştırıyor. İspanya’da Covid-19 vakalarındaki artışın ardından hükümet ulusal çapta OHAL ilan ederken, gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı. Başbakan Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, bugün itibari ile yerel saatle 23.00-06.00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Sanchez, OHAL kapsamında bölgesel yönetimlerin bölgeler arası seyahatleri yasaklayabileceğini ifade ederken, yeni kısıtlamaların 15 günden 6 aya uzatılması için parlamentodan onay isteyeceğini açıkladı.

Toplam can kaybı 34 bin 752’ye ulaştı

Başbakan Sanchez, bölgesel yönetimlerin isterlerse sokağa çıkma yasağı saatlerinde 1 saatlik esneklik yapabileceklerini belirtti. Bölgeler arasındaki hareket kısıtlamalarının bölge liderleri tarafından belirleneceğini aktaran Sanchez, bölgeler arası hareketlere sadece iş ve tıbbi ihtiyaçlara bağlı olarak izin verileceğini dile getirdi. Başbakan Sanchez, "İçinde bulunduğumuz durum aşırı, geçtiğimiz yarım yüzyıldaki en ciddi durum" dedi.

İspanya’da ilan edilen ulusal OHAL’den Kanarya Adaları ise kapsam dışında tutulurken, halka açık ve özel toplantılar 6 kişi ile sınırlandırıldı.

Öte yandan İspanya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 110 bin 372’ye, toplam can kaybı ise 34 bin 752’ye ulaştı.

MADRİD (İHA)







