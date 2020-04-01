BM, salgının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluk olduğunu duyurdu.

Merkel'in aradığı itfaiyeciler telefonu Alman liderin yüzüne kapattı. Corona virüs kelimesini yasaklayan ülke ise, dünyayı dehşete düşürdü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, uluslararası topluluğun corona virüse karşı atacağı finansal adımlara ilişkin bilgi verdi:

"Önerdiğimiz yeni kısa çalışma uygulaması corona virüs krizinin en çok etkilediği AB ülkelerine yardım edecek. Komisyon'un yaptığı öneri ile çok daha fazla kişinin işi korunacak ve karantina sona erer ermez işlerine dönebilecekler. Yeni uygulama Avrupa'nın ekonomik motorunun yeniden çalıştırılması açısından önemli."









Fransa ise, corona virüs krizi karşısında Avrupa'ya yardım için AB ortak fonu oluşturulması için bastırıyor. 5 ila 10 yıl ile sınırlı olması önerilen ve ekonomik toparlanmaya odaklanacak bu fon Almanya ve Hollanda'nın borcun ortaklaştırılmasına karşı çıkışlarının önünü kesmeyi de amaçlıyor.

İran'daki can kayıpları da 3 bini geçti. Tahran yönetimi, bir günde 138 hastanın daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 3 bin 36'ya ulaştığını açıkladı. İran'da corona virüs teşhisi konulanlar ise 2 bin 987 artışla 47 bin 593'ü yükseldi. İran'ın birkaç gün içinde can kaybında Çin'i geride bırakması bekleniyor.













Avrupa'da corona virüsün yeni merkezi olan İspanya'da son 24 saatte 864 corona virüs hastası yaşamını yitirdi, can kaybı 9 bin 53'e çıktı. Vaka sayısı ise 100 bini aşarak 102 bin 136'ya çıktı. Bir günde 7 bin 719 testin pozitif sonuç verdiği bildiriliyor.

Vaka sayısının 70 bini geçtiği Almanya'da Başbakan Angela Merkel, kendilerini itfaiye merkezinde gönüllü olarak izole eden itfaiyecilere tebrik telefonu açtı. Ancak telefonu açan Bergen auf Rügen kentindeki bir itfaiyeci, Merkel'i dumura uğratan bir karşılık verdi.









Alman Şansölyesi, telefonu açan itfaiye müdürüne adını söyledikten sonra kendilerini kutlamak için aradığını dile getirdi. İtfaiye müdürü André Muswieck arayanın Başbakan olduğuna inanmadı ve "Şimdi bu tür şakaları yapacak zaman değil" diyerek telefonu Merkel'in yüzüne kapattı.









Kendisi de corona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Merkel bunun üzerine basın ofisini arayarak durumu anlattı. Basın merkezinin devreye girmesiyle arayan kişinin gerçekten Başbakan Merkel olduğunu öğrenen itfaiye görevlileri bu kez telefonun başında toplanarak Merkel'in yeniden aramasını beklediler. Bir süre sonra Merkel ikinci kez merkezi arayarak gönüllü itfaiyecileri bu örnek eylemlerinden dolayı kutladı.

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