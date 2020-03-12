İspanyol hükümeti koronavirüs nedeniyle Madrid'i karantina altına almayı değerlendiriyor.

Madrid Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso Perşembe günü yaptığı açıklamada, İspanyol hükümetinin, koronavirüsün yayılmasını önlemek için Madrid'i karantinaya almayı düşündüğünü açıkladı. Ayuso, "Geçtiğimiz saatlerdeki gelişmeler üzerine gördüğümüz kadarıyla Madrid'i kapatma olasılığı göz önünde bulunduruluyor" dedi.

İspanyol hükümeti Çarşamba günü böyle bir karantina planının olduğunu reddetmişti.

İspanya, Avrupa'da koronavirüsün en fazla etkilediği ülkelerin başında geliyor. İspanya'da şu ana kadar 2.277 kişide virüs tespit edildi.





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